Seoul E-Land - Seongnam rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Seoul E-Land, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Seongnam takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Seoul E-Land 27 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Seongnam 46 puanda ve 2. sırada. Seoul E-Land son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Seongnam son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 783. İddaa'da Seoul E-Land kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seongnam kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Seoul E-Land önceki hafta Korean Police mücadelesinde 3-1 yenildi.

Seongnam ise Bucheon 1995 maçında 2-1 kazandı.

Seoul E-Land, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 16 gol yedi.

Seongnam, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seongnam 22 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ