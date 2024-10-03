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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Seramik sanatının ustaları Pera Müzesi'nde

        Seramik sanatının ustaları Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, Kahve Molası sergisi kapsamında Mart ayında başladığı "Ustaların İzinde" temalı rehberli tur serisinin üçüncüsünü sanatseverlerle buluşturuyor. 18 Ekim'de düzenlenecek sergi turunda katılımcılar, Kütahya'da dönemin seramik sanatına yön veren ustalardan Artin ve Garabet Minasyan ile David Ohannesyan'ın üretimlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 00:06 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:06
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        Seramik sanatının ustaları Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Kahve Molası sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırdığı “Ustaların İzinde” sergi turu serisine, üçüncü etkinlikle devam ediyor.

        Kütahyalı seramik ustalarının eserlerine mercek tutan serinin bu ayağında, üç ünlü Kütahyalı Ermeni seramik ustasının, Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ile David Ohannesyan’ın çini ve seramik alanındaki katkıları hem teknik hem de bezeme açısından inceleniyor. Ustaların sergide yer alan eserlerinin koleksiyonda yer alan diğer eserlerle karşılaştırmalı olarak analiz edileceği etkinlikte sanatseverlere bu eşsiz üretim süreci hakkında derinlemesine bilgi sunuluyor.

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        Katılımcıların, sergide yer almayan ancak bahsedilen ustaların izlerini taşıyan nadide eserlerle de tanışarak Kütahya seramiklerinin zengin tarihî ve sanatsal değerini daha yakından deneyimleme fırsatı bulduğu “Ustaların İzinde” serisinin gelecek turu “Ustaların İzinde: Artin & Garabet Minasyan ve David Ohannesyan”, 18 Ekim Cuma günü 18.30’da gerçekleşecek.

        Kütahyalı seramik ustalarının eserlerini inceleyen “Ustaların İzinde” serisi, geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya'da çini ve seramik üretiminin ikinci altın çağına odaklanıyor. Bu dönemin seramik sanatına yön veren dört ustanın incelendiği seride daha önce Hafız Mehmed Emin Efendi ile Minas Avramidis’in üretimleri detaylı bir şekilde ele alınmıştı.

        30 dk sürecek rehberli tur ücretsiz ve dili Türkçe. Kontenjanın sınırlı olduğu tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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        #Pera Müzesi
        #seramik
        #Minasyan Kardeşler
        #sergi
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