İstikrarlı hatalar zinciri artık 'hata' değil, tercihtir. Zekeriya Alp - Oğuz Sarvan - Ünsal Çimen troykasının yönettiği MHK, açıkça ve kelimenin tam anlamıyla içine ettiler. Zaten yeteneksizler ordusu ve eyyam krallarından oluşan, baba-oğul; amca-yiğen ekiplerinin hakimiyetindeki berbat bir haziruna sahip Merkez Hakem Kurulu, sezon başından beri F.Bahçe'ye kafayı takmış durumda. F.Bahçe'nin kazandığı tüm, ama tüm maçlardan sonra hakemleri dinlendirerek çok net ve açık bir şekilde mesajı vermişti. Yetinmediler F.Bahçe'nin kaybettiği maçların hakemleri de mutlaka sonraki hafta maç aldı.

Açık ve net olarak F.Bahçe'ye karşı bariz mesajlar ileten bu MHK, Trabzon'da yüzüne karşı sövülmesine karşın kart çıkartamayan, ezim ezim ezilen "Yarabbi Şükür" diyen Abdülkadir Bitigen'e maç vermeye devam etti. Bu hakemin bu maça atanması hataydı zaten.

Türkiye'de kimseye uygulanmayan ve uygulanamayacak olan "Penaltıda kaleci çizgiden ayrılamaz" uygulaması, bu kez F.Bahçe aleyhine uygulandı.

Daha 6 gün önce Malatya'da F.Bahçe lehine uygulanmayan bu kural, VAR'daki Fırat Aydınus ve Bitigen tarafından uygulandı. F.Bahçe 2-1 öne geçmişken 2-1 geri düşmüş oldu.

Madem her şey tam kurallı olacak, 2. penaltıda Göztepeli oyuncular, vuruş yapılmadan ceza alanına girdi. VAR'daki Fırat Aydınus ile Bitigen neden bir tekrar daha yapmadı?

Oysa Fener beraberliği sağladı ama tam 4.5 dakika; dile kolay 4.5 dakika ofsayt kontrolü yapıldı. F.Bahçe penaltı kaçırınca VAR kontrol yapmıyor ama F.Bahçe penaltı kurtarınca VAR iptal ediyor. Üstelik kurtarılan penaltıdan sonra F.Bahçe'yi öne geçiren gol gelmişken.

Şimdi,

G.Saray - Beşiktaş - Trabzonspor ve Başakşehir kalecisi bir penaltı kurtaracak ve akabindeki atakta golü bulup öne geçecekler ama hakemler (VAR ve sahadaki hakem) bu golü iptal edip penaltıyı tekrarlatacak öyle mi? Burada kimse kusura bakmasın, F.Bahçe yönetimi vur başına al lokmasını durumuna düşmüştür. Suat Aslanboğa'yı Bülent Yıldırım'a uygulanan kuvvet bu hakeme uygulanabilecek mi? Tabi ki hayır. Çünkü Alp-Sarvan-Çimen troykasının istediği bu zaten. Bu kadar ısrarla F.Bahçe'ye yönelik yapılan negatif bakış açısı bundan sonra Nihat Özdemir'i bağlar. Nihat Özdemir'e ve onun MHK'sına rağmen şampiyon falan da olamazsın. Ali Koç "Yavuz Yüz" transferi yapmadan hiç bir transfer yapmasın.

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Göztepe fizik gücü zayıf bir takım olmasına karşın manen kuvvetli ve cesur oynayan bir takım. Dün maçı küçük detaylar nedeniyle kazanamadılar. İlhan Hoca'ya hayırlı olsun diyelim.

Gelelim F.Bahçe'ye. Nargileci Max, daha maçın başında bomboş pozisyonda golü atamazsa, rakibin ilk şutunda top tıngır mıngır içeri girerse hoca ne yapacak?

Sonrası Serdar Aziz'in güzel golü ile devreye beraberlik ile girilmesi iyi bir moraldi. 2. yarıya F.Bahçe iyi başladı ama Gustavo saçma bir penaltıya neden oldu. Sonrası Bitigen ve Aydınus şov.. Vedat ile gelen asistin Garry ile gelen golden sonra skor 2-2'ye geldi. Ondan sonra F.Bahçe iyi oynamadı. Şimdi iç sahada Gençlerbirliği-Sivas deplasmanı-Beşiktaş ve Rize deplasmanı. Bu çok zor 4 maçta 12 puan alınmazsa Ersun Yanal devre arasında tartışılır. Kendisini son kez uyarıyorum: Hocam bu kadar gol ka-çı-ra-maz-sıııın.. Serdar Aziz'i tebrik ediyorum. Garry de fena değildi. Gerisi vasat ve vasat altıydı. Max Kruse hala maç alamayacaksa devre arasında nargileci açsın. Deniz Türüç de sakın "Ben niye oynamıyorum" demesin.