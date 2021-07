Kulüpler Birliği bir açıklama yayınladı ve TFF'ye net talepler bildirdi. Taleplerin uygulanmaması halinde maçlara çıkılmaması dahil bir takım yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladılar.

Bu o kadar önemli bir konu ama kimse bunun farkında değil. Çünkü kulüpler çıkıp bunu taraftarlarına anlatmıyorlar.

• beIN 159687. kez indirim istedi. Ve hala kulüplere hakedişlerini vermedi. Bu sene son seneleri ve İnşallah gidişleri olur gelişleri olmaz. Arkalarında Katar devletinin gücü ile şımarık ve küçümser tavırla bu ülkeye geldiler ve hiç bir şey katmadıkları gibi sürekli indirim istediler. İzleyiciye-aboneye hep bindirdiler. Her sezon en az bir lig yayınını kaybettiler. Hiç bir kulüp transfer falan yapamaz bu küstah tavır ile. Ama Katar devletinin gücü ile şımaran bu şirketin adamları TFF'de. TFF kulüplerin değil beIN'cilerin emir eri.

• beIN'ci ajanların yönetim kurulunu bile kaptığı TFF, ne olursa olsun "Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi öyle istiyor" cevabını veriyor. Ama ne olursa olsun. Her ama her şeyi Erdoğan'dan bilmelerini istiyor her kararı cumhurbaşkanına yoruyor. Hem hiç sorumluluk almıyor hem de cumhurbaşkanını yıpratıyorlar.

• Ama Kulüpler Birliği de birlik falan değil. Bu kadar mühim bir konuda, yayıncının şımarıklıkları konusunda bile Alanyaspor firesi veriliyor.

• Kulüpler Birliği'ne tavsiyem net.

◇ Toplanın Beştepe'ye gidin. Deyin ki bu "Nihat Özdemir ne istesek sizi işaret ediyor. Bunun aslı astarı var mı bilmiyoruz. Sizin adınıza güç devşiriyor. Siz gerçekten ne istiyor ne istemiyorsunuz?"

◇ Ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımız bu beIN, şirket gibi değil ülkemizin sahibi gibi davranıyor. Bunlara bir şey deyiniz" ricasında bulunun.

◇ TFF'deki beIN ajanlarının temizlenmesini isteyin. Olmazsa hakikaten maçlara çıkmayın.

◇ Yayın işi çözüldüğünde Alanyaspor bu haktan yararlanmasın. beIN'in indirim istediği miktar ölçüsünde para alsın. 19'unuz çalışacak 20.si gelmeyecek ve o da aynı çorbadan kaşıklayacak öyle mi? Yok öyle yağma.

◇ Son olarak madem birliksiniz birlik gibi davranın. Yarın Timur'a filleri şikayet etmeye giden Nasrettin Hoca misali yalnız kalırsanız birlikten çıkın. Ligden çıkmayı da düşünün. Akıllı olun ve kıymetinizi bilin artık ey kulüpler. Siz olmasanız lig de yok TFF de beIN de.. beIN futbolsuz yapamaz. Futbolun olmadığı Digiturk'ü ne yapacak? O kutuları Katar çöllerine atar ancak. Birlik misiniz yoksa uzaktan mı dirliksiniz görelim. Riva'yı boşverin Beştepe'ye gidin.