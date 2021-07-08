Kulüpler Birliği Vakfı, olağan genel kurulunu bugün gerçekleştirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yerine vakfın başkanlığına seçilirken kulüpler çok önemli kararlar aldı.

Toplantıda öne çıkan ilk konu yayıncı kuruluşla uzun süredir yaşanan sorunlardı. İhale şartlarında yaşanan problemler ve Katarlı şirketin sürekli indirim isteyerek kulüplerin en önemli gelir kaynağını kesmesi, bardağı uzun süredir taşırmıştı.

beIN Sports, geçen yıl ödenmesi gereken 142 milyon doları hala ödemezken bu sezon başında da yapılması gereken yüzde 25'lik ödemeyi yapmadı.

Ekonomik anlamda büyük sıkıntı çeken Kulüpler Birliği, TFF'ye başta bu sorun olmak üzere mutlak çözülmesi gereken konularla ilgili TFF'ye 4 maddelik sert bir mektup yolladı.

Kulüplerin çözüm istediği konular ve bu noktada adım atılmaması halinde yapacakları ise şöyle:

1 - Yayıncıyla olan ve bugüne kadar çözülmeyen sorunlar bir an önce çözülsün. Çünkü buradan gelecek para, kulüplerin en önemli gelir kaynağı. Transfer planlaması yapmakta zorluk çekiliyor.

2 - Yabancı kuralı yeniden gözden geçirilsin. Bu şekilde bu sezonu götürmek mümkün değil.

3 - MHK ve diğer kurulların belirlenmesinde kriterler uygulansın, kulüplerin de görüşü alınsın.

4 - Kulüp Lisans Talimatı kriterleri, ülkemiz gerçeklerinin dışında kaldı. Bu kriterler Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılıyor.

"MAÇLARA ÇIKMAYIZ!"

Kulüpler bu talepleri dile getirdikten sonra TFF'ye şunu da ilettiler: Sorunlar giderilmezse çözümsüzlük devam ederse kulüpler olarak maçlara çıkmamayı düşünüyoruz!

YAYIN İHALESİNE GİRECEKLER

Öte yandan toplantıda, Kulüpler Birliği, AŞ olup yayın ihalesine girme kararı aldı. Bu konuda tüm kulüplerin ortak görüşte olduğu belirtildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN TFF'YE YOLLADIĞI MEKTUBUN TAM METNİ ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na;

Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan aşağıda imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız.

- Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi,

- Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri,

- Yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi,

- Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması,

Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır.

Tüm bu gelişmelerden ötürü aşağıda imzası bulunan Süper Lig Kulüpleri olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nin uygunluğu olmadan alacağı kararları kabul etmeyeceğimizi bildiririz.

Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Bu nedenle yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliği'nin onayının aranmasını talep ediyoruz. Ayrıca gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Kamu Denetçileri Kurumu'nun tavsiye kararı doğrultusunda; Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması, Merkez Hakem Kurulu'nda liyakatin esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısı konusunda alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması, daha önce Kulüpler Birliği olarak başkanlığınıza ilettiğimiz ve cevap alamadığımız ya da olumsuz cevap aldığımız tüm resmi başvurularımızın yeniden değerlendirilmesi taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz.

Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla."