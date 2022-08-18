"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ZAMAN İÇİME ATARIM"

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum." diyen Ortaç, şunları söylemişti:

Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar.

Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demek ki ondan hasta oldum.