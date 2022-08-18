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Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın

Dün akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Serdar Ortaç, hayatının film olacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri" cevabıyla güldürdü 

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  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir stüdyoya girerken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Yeni bir tane şarkı yaptım, adı 'İlaç.' O yüzden stüdyoya geldim. Güzel, değişik bir şey yaptım. Yani yine Serdar Ortaç, değişik bir şey dediğime bakmayın." diye konuştu.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "BEN KARIŞMAM"

    52 yaşındaki şarkıcı, son dönemde gündem olan sanatçıların sahne kostümleri tartışması polemiğinin sorulması üzerine "Ben karışmam ya. Ne olur beni karıştırmayın." diyerek bu konulara girmek istemediğini belirtti.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "BENİ JAPON'A BENZEYEN BİR OYNASIN"

    Müslüm Gürses, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler hakkında da konuşan Ortaç, "Bir senaryo geldi. Bayıldım, ama ben oynamayacağım." şeklinde konuşarak, kendi hayatının konu olacağı bir film yapılacağını söyledi.

    Serdar Ortaç, "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri..." cevabıyla güldürdü.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLDU

    Öte yandan Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanmıştı.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "EVİME HACİZ KOYDU!"

    Eski eşiyle 'nafaka' sebebiyle davalık olan Ortaç, Loughnan'nın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı.

    Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydu, daha ne diyeyim? O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah." demişti.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "BORÇLARI SİLİNDİ" İDDİALARINA YANIT

    Hazırlıkları uzun bir süredir devam eden 'Best Of' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını doğrulayan şarkıcı, sosyal medyadaki "Borçları silindi" dedikodusuna yanıt vermişti.

    Ortaç, "Evim vardı, ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Neymiş; 'Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş'. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği, ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Siz ne iseniz, ben de oyum. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "10 SENE BANA BAKMIŞ KADINA BEDDUA ETMEM"

    Loughnan hakkında yaptığı eleştirilerle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, daha önce de "Şeytan görsün yüzünü!" dediği eski eşi hakkındaki sorulara, "Ben Chloe'ye beddua etmedim. 10 sene bana bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Sadece 'Şeytan görsün yüzünü!' dedim. Çünkü ona kızdım." yanıtını vermişti.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "NAFAKA VERDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

    "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor." diyen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    'Neden nafaka verdin?' diyeceksin. Verdik işte o zaman, bir aptallık! Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    SEÇİL GÜR İLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Ortaç, Loughnan'dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    8 YILDIR MS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

    8 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim." demişti.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ZAMAN İÇİME ATARIM"

    "Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum." diyen Ortaç, şunları söylemişti:

    Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar.

    Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demek ki ondan hasta oldum.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    Artık hissetmediği bir sürü duygusu olduğunu da ifade eden Serdar Ortaç, "Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım." şeklinde konuşmuştu.
  • Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

    MS NEDİR?

    MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Hastaların yaklaşık 2/3'ünde ilk belirtiler, 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar ancak 10 yaş gibi erken başlangıçlı hastalar ve 40 yaşından sonra başlayan vakalar da vardır. Kadın-erkek dağılımı açısından kadınlarda 2/3 kat daha sıktır.

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