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20 bin adet Swarovski taştan oluşan ceketiyle seyirciyi selamlayan şarkıcı “Karşınıza ışıl ışıl çıkmak istedim. Fakat taşlardan nefes alamıyorum. Selim Akar sağ olsun her tarafı Swarovski taşlarla döşemiş. Çok güzel oldu da biraz ağır oldu” dedi. Ortaç 17 kiloluk ceketini ilk şarkıda çıkarmak zorunda kaldı.