"BU KONU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile "ayrılık" iddiaları ve işletmecinin Farah Zeynep Abdullah ile birlikte görüntülenmesi hakkında ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar" açıklamasını yaptı.