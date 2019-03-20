Önce dünyaca ünlü bir mağazaya giren güzel oyucu, kısa bir süre içeride kaldıktan sonra eczaneye girdi.

Çıkışta son anda bir randevusunu unuttuğunu söyleyen Serenay Sarıkaya buna rağmen kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi ve kendisini bekleyen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.