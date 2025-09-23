Habertürk
        Serenay Sarıkaya: Korunaklı bir zaman geçirdim

        Serenay Sarıkaya, iş hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu; "Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 15:02 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:05
        "Korunaklı bir zaman geçirdim"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Contemporary Istanbul'daki bir sergiye katılan Serenay Sarıkaya, iş hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, yoğun iş temposunun ardından kendine zaman ayırdığını dile getirirken; "Uzunca bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" dedi.

        Sanat etkinliklerini yakından takip ettiğini söyleyen Serenay Sarıkaya; "Her sene takip etmeye çalışıyorum, harika eserler var. Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        Serenay Sarıkaya, 50 bin liralık terlik giymesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum."

