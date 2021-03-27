Sarıkaya da, "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" diyerek annesiyle pozlarını paylaşmıştı.

"SİZE İTHAFEN YAZDIM"



Sarıkaya, bunun hatırlatılması üzerine paylaşımı Demet Akalın'a cevaben yapmadığını söylemişti. Ünlü oyuncu, "Demet Akalın'a cevap vermedim. Size ithafen yazmış oldum" demişti.



FARKLI PROJELERE YÖNELDİ



Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alacak olan Bergen filmi pandemi nedeniyle ertelenen Sarıkaya, farklı projelere yöneldiğini açıklamıştı.



Bergen filmi ile bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden oyuncu, "Ben de çok heyecanla bekliyordum. Bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru bir iki proje başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.