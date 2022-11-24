Sergen Deveci'den kaza sonrası ilk paylaşım! Hayranlarından son haline binlerce yorum geldi!

Sergen Deveci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.

Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin."