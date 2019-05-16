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Serhat Hacıpaşalıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serhat Hacıpaşalıoğlu hayatı

Serhat Hacıpaşalıoğlu kimdir soruları günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Bu yıl İsrail'de düzenlenen Eurovision 2019'da Serhat Hacıpaşalıoğlu San Marino'yu temsil ederek finale kalmayı başardı. İşte Serhat Hacıpaşalıoğlu hakkında detaylar haberimizde...

Serhat Hacıpaşalıoğlu

Serhat Hacıpaşalıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 54 yaşındaki şarkıcı İsrail'de düzenenlenen Eurovision 2019'da San Marino'yu temsil ederek finale kaldı. Serhat Hacıpaşalıoğlu söz müziği kendisine ait "Say Na Na Na" ile Tel Aviv'de şampiyon olmak için sahneye çıkacak.

Hacıpaşalıoğlu, 1994'te Amerikan bilgi yarışması programı Jeopardy!'den uyarlanan Türk bilgi yarışması programı Riziko'nun sunuculuğunu yapmıştı.

 

SERHAT HACIPAŞALIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu 24 Ekim 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sahne adıyla Serhat, Türk şarkıcı, yapımcı ve sunucudur.

İstanbul'da doğup büyüyen Serhat, 1994 yılında End Productions adlı şirketi kurarak yapımcılık kariyerine başladı. Aynı yıl, TRT'de yayınlanan ve Amerikan bilgi yarışması Jeopardy!'nin Türkiye uyarlaması olan Riziko!'nun yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başladı. 1997'de, "Rüya-Ben Bir Daha" adlı ilk single'ını yayınlayarak müzik kariyerine başladı. Diğer sunuculuk ve yapımcılık çalışmalarının yanı sıra müzik kariyerine devam etti ve 2004'te "Total Disguise" (Viktor Lazlo ile düet),2005'te "Chocolate Flavour", 2008'de "I Was So Lonely", "No No Never (Moscow-Istanbul)" ve "Ya + Ti" ("Total Disguise"ın Rusça sürümü, her üçü de Tamara Gverdtsiteli ile düet),2014'te ise "Je M'Adore" piyasaya sürüldü.

Serhat, Stockholm'de gerçekleştirilen 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu "I Didn't Know" adlı şarkıyla temsil etti. 10 Mayıs'taki yarı finalde sahne alan Serhat, bu aşamayı geçemeyerek finalde yarışma hakkı elde edemedi. 2017'de şarkının, Martha Wash ile düet yaptığı disko sürümü yayımlandı. Bu sürüm, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dance Club Songs listesinde 25. sıraya yükselirken Serhat da bu listeye giren ilk Türk şarkıcı oldu. 2018'de, Serhat'ın Elena Paparizu ile düet yaptığı "Total Disguise"ın yeni bir sürümü yayımlandı. 21 Ocak 2019'da yapılan açıklamayla, Tel Aviv'de gerçekleştirilecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edeceği belirtildi. Yarışmada seslendireceği şarkı "Say Na Na Na", kendisine eşlik eden bir video kliple birlikte 7 Mart'ta yayımlandı.

 

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