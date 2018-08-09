SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
O soruya sessiz kaldı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Seri katil, hakim karşısına çıktı: 'Kim daha çok öldürecek' diye iddiaya girdik, ben kazandım

Seri katil: 'Kim daha çok öldürecek' diye iddiaya girdik!

8 kişinin katili Hamdi Kayapınar’ın, 'İstanbul seri katili' denilen Seyit Ahmet Demirci ile “Kim daha çok adam öldürecek” diye iddiaya girdiği ortaya çıktı. Kayapınar'ın son cinayeti ise güvenlik görevlisine ait olan silahı almak için işlediği belirtildi. Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hâkimin "Daha başka kişileri öldürmeyi düşünüyor muydun?" sorusuna bu kez sessiz kalarak cevap vermedi.

09.08.2018 - 09:25 | Güncelleme:

Sabah'ta yer alan habere göre, Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "Kim daha çok adam öldürecek" diye iddiaya girdiği öğrenildi.

Hamdi Kayapınar ilk cinayetini 1994'te işledi. Anne ve babasının kendisinden daha çok sevdiğini düşündüğü 13 yaşındaki erkek kardeşini iple boğarak öldürdü. Daha sonra 4 yıl cezaevinde yattı ve şartlı tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra 1998-2001 arasında 6 kişiyi öldürdü. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle cinayetler işleyen Kayapınar, bir defasında inşaatta kıstırıldı. Ancak kendisini yakalamak üzere olan polisi bacağından vurarak kaçtı. 2002'de yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde ailesini ve toplumu suçlayan Kayapınar "Beni bugüne kadar kimse sevmedi. Babam hep aşağıladı. Toplum dışladı. Okula gidemedim. Meslek sahibi olamadım. Mutlu ailem ve beni seven anne babam olsaydı böyle olmazdım" dedi.

'BAŞKA KİŞİLERİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUYDUN?' SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Kayapınar'ın, İstanbul'da 3 mobilyacıyı öldüren ve İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile 'kim daha çok adam öldürecek' yönünde iddiaya girdiği ortaya çıktı. Kayapınar, dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemede hâkime "İddiayı kazanan ben oldum" dedi. Geçen yıl şubatta tahliye olan Hamdi Kayapınar son cinayetini Kayseri'de işledi. Bir villada özel güvenlik görevlisi olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) öldürdü. Polis, uzun çalışmadan sonra katilin profilini belirledi. Kısa süre sonra Kayapınar'a ulaşıldı. Yılmaz'ı tabancasını beğendiği için öldürdüğünü söyleyen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hâkimin "Daha başka kişileri öldürmeyi düşünüyor muydun?" sorusuna ise sessiz kalarak cevap vermedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 18
  • Misafir 6 dakika önce
    Böyle Adalet olursa daha çok kişi ölür.
  • Misafir 17 dakika önce
    Böyle azılı bir katili dışarı salanları da içeri atmak lazım
  • Misafir 18 dakika önce
    Adam öldürüp 4 sene sonra seni serbes bırakan adaletin .....
Tüm yorumları göster(18)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X