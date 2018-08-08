Özel ekip 950 saatlik görüntüleri izleyip yakaladı

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, daha önce, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KIRMIZI BİSİKLET KULLANMIŞ

Katil zanlısı Hamdi Kayapınar'ın, daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisikletle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gidip, Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, silahını da alarak çıktığı ifade edildi. Kayapınar'ın cinayette kullandığı tüfek ise çöpte bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezeaevine gönderildi.

SERİ CİNAYETLERE KARDEŞİNİN ÖLDÜREREK BAŞLADI

Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası´ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin´i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar´ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, eski İnfaz Kanunu'na göre 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017'nin Şubat ayında tahliye edildi.

3 GÜN PLAN YAPMIŞ

Hamdi Kayapınar'ın Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Kayapınar'ın, güvenlik görevlisinin çalıştığı villanın önünden geçerken Hamdi Kayapınar'ın belindeki silahı gördüğünü, beğendiğini söylediği ifade edildi. Silahı almak için Yılmaz'ı öldürmeye karar verdiğini ve 3 gün plan yaptığını ifade eden Kayapınar, olay yerine daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisiklet bularak gittiğini kaydetti. Suçunu itiraf eden seri katil Hamdi Kayapınar, evde bulunan otomatik silah ve 1 tabancanın kendisine ait olduğunu, diğer tabancanın ise öldürdüğü güvenlik görevlisinin olduğunu söyledi.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLERDEN PİŞMAN DEĞİLMİŞ



Güvenlik görevlisiyle birlikte 8 kişiyi öldüren Hamdi Kayapınar ifadesinde ayrıca, işlediği cinayetlerden pişmanlık duymadığını söylediği kaydedildi. Mahkemede sorulan "Yakalanmasaydın cinayetlerine devam edecek miydin?" sorusuna ise Kayapınar'ın cevap vermediği bildirildi.

SERİ KATİLİ ESKİ TCK VE İNFAZ KANUNU KURTARMIŞ

1994 yılında öz kardeşini boğarak öldüren, 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi öldürdükten sonra tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen seri katil Hamdi Kayapınar, 1965 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu kapsamındaki indirimlerden faydalanarak cezaevinden çıktı.

Kayseri'de 1994 yılında girdiği kıskançlık cinneti sonucu öz kardeşini boğarak öldüren Hamdi Kayapınar, bu suçtan girdiği cezaevinden 1998 yılında şartlı tahliye sonucu serbest bırakıldı. 1998-2001 yılları arasında kendisini 'Avcı' öldürdüğü vatandaşları da 'Av' olarak niteleyen Hamdi Kayapınar, 6 kişiyi de öldürdükten sonra 2001 yılında gözaltına alınarak tutuklandı. 'Birden fazla cinayet' ve 'Yağma' suçlarından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kayapınar, cezaevinde 16 yıl 1 gün kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl tahliye edildi.

Geçtiğimiz hafta Talas ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde bulunan bir villa da güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı öldüren Kayapınar, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 950 saatlik güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda özel harekat ekiplerinin de katıldığı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



"765 SAYILI KANUNDAN YARARLANMIŞ"



2001 yılında tutuklanarak cezaevine giren ve 16 yıl 1 gün yattıktan sonra serbest bırakılan Hamdi Kayapınar'ın, tahliye edilmesi de tartışmaları beraberinde getirdi. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seri katil Kayapınar'ın suç işlediği tarihte 13.07.1965 yılında kabul edilen ve 16.07.1965 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve eski 647 sayılı İnfaz Kanunu kapsamında cezaevinde yattığı her 30 günde 6 gün indirim aldığı ve 16 yıl 1 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.



765 sayılı Kanun şu şekilde:

"Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 25 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini çekmiş olup da tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi şahsi şartla salıverilirler." Ayrıca bu kanunda, işlenen bir cinayette müebbet hapis cezası alındığında cezaevinde geçireceği süre 16 yıl 1 aydı ve diğer cezalarda 1/2 indirim yapılıp aynı zamanda cezaevinde kaldığı her 1 ayda da 6 gün indirim yapılır maddesi yer alıyor.



"KANUN 2005 YILINDA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ"



1965 yılında yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı kanunun 120. maddesiyle 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Yürürlüğe giren 5275 sayılı infaz kanunu ve 5237 sayılı TCK hükümlerine göre aynı suçtan cezaevinde geçirilen süreler daha da artırıldı.

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