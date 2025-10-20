Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Serkan Keskin: Babalık hissiyatı geldi

        Serkan Keskin: Babalık hissiyatı geldi

        Eşi Meriç Aral ile Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşan Serkan Keskin, samimi açıklamalarda bulundu; "40'ı çıktı. Babalık hissiyatı da geldi. Anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babalık hissiyatı geldi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serkan Keskin, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce oğlu Güneş'i kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu, bebeği hakkında konuştu.

        Serkan Keskin; "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz. Meriç de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.

        Serkan Keskin, basın mensuplarının "Kime benziyor?" sorusuna ise "Kimisi bana benzetiyor kimisi de Meriç'e benzetiyor" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serkan Keskin
        #Güneş Keskin
        #Meriç Aral
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu