Servette: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında İsviçre ekibi Servette'yi 2-1 yenerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette'ye konuk oldu.
1-1 biten ilk müsabakanın rövanşında rakibini uzatmalarda 2-1 yenen Shakhtar, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
52. dakikada Lilian Njoh'un golüyle 1-0 öne geçen Servette, 70. dakikada Kevin'in penaltıdan attığın gole engel olamayınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara kaldı.
113. dakikada Kaua Elias Nogueira'nın golü Shakhtar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Ukrayna temsilcisi tur atlayan taraf oldu.
Kura çekimine ilk torbadan katılacak olan Shakhtar Donetsk, Samsunspor'un muhtemel rakiplerinden birisi oldu.