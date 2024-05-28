Ses bombası atan şüphelilere kelepçe!

Küçükçekmece'de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüpheliler ve onlara yardım ettiği tespit edilen 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, Cumartesi akşamı saat 21.00’de Küçükçekmece’deki bir iş yerinde meydana geldi.

Motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheli, iş yerine el yapımı patlayıcı atarak kaçtı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. REKLAM

Başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti. Ardından da plakadan sürücü M.C.D.’ye ulaşan ekipler, ses bombasını atan şüphelinin E.Ş. olduğunu belirledi.