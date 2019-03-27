İzmir'de ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanserine bağlı ses teli felci olduğunu öğrenen Mustafa Atacan, kanser tedavisinin ardından gerçekleştirilen farklı bir uygulamayla yeniden konuşmaya başladı.

Buca'da yaşayan 2 çocuk babası 68 yaşındaki emekli Atacan, 2018 yılı başında sesinin kısılmasının ardından ilk olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvurdu.

AA'nın haberine göre; doktorların verdiği ilaçları kullanmasına rağmen iyileşemeyen ve giderek konuşamaz hale gelen Atacan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerde Atacan'ın akciğer kanseri ve buna bağlı ses teli felci olduğu belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde kanser tedavisi gören Atacan, bu tedavinin ardından ses tellerindeki rahatsızlık için de geçen yıl kasım ayında başka bir hastanenin Vokoloji Birimine başvurdu.

Hastanın sol ses telinde hiç hareket olmadığını belirleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. İlter Denizoğlu, bacak kası zarını küçük parçalar haline getirerek ses tellerine enjekte etti ve Atacan'ın 14 ay sonra yeniden sesine kavuşmasını sağladı.

"UYANIR UYANMAZ SES ÇIKARTMAYA BAŞLADI"

Opr. Dr. İlter Denizoğlu, Atacan'ın uzun süre konuşamaması nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu hatta yeniden sesine kavuşma konusunda ümidini kaybettiğini anlattı.

Denizoğlu, Atacan'da gerçekleştirilen ameliyatsız uygulamaya ilişkin, şu bilgileri verdi: "Önce hastalarımıza ses terapisi uygulayarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Bazı hastalarımızda ise ses tellerindeki aralık uzun zamandır açık kalmışsa bu açıklığın 4 milimetre olması durumunda hastalarımızı ses cerrahisine yönlendiriyoruz. Mustafa Bey'in ses tellerini tedavi etmek için bacak kası zarından aldığımız bir parçayı enjeksiyondan geçirerek küçük parçalar haline dönüştürdük ve ses tellerine enjekte ettik. Hastamızın kendi dokusu olduğu için vücutta bir reaksiyon olma ihtimali düşük. Daha önce yağ dokusu bu konuda başvurduğumuz yöntemdi ama bu eriyip kaybolabiliyor. Bacak kas zarı içindeki hücrelerinin yer tutucu özelliğinin olması bu hastada olumlu sonuç verdi. Hastamız uyanır uyanmaz ses çıkartmaya başladı."

SESİ AÇILINCA HERKESİ TELEFONLA ARADI

Mustafa Atacan da geçirdiği rahatsızlıklar ve sesini kullanamaması nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi. Atacan, "Doktorum, yapacağı uygulamayla benim sesimi açacağını söyleyince çok mutlu oldum, hemen tedaviyi kabul ettim. Operasyondan 2 saat sonra hocam beni konuşturdu. Dünyalar benim oldu. Dile kolay 14 ay sonra konuşmaya başladım. Konuşunca bütün arkadaşlarımı telefon ederek sesimin açıldığını söyledim. Konuşamadığım için uzun süreden bu yana camide gönüllü müezzinlik yapamıyordum, sesimin açılmasının ardından camiye giderek yeniden müezzinlik yapmaya başladım. Hayatımda yeni bir başlangıç oldu" diye konuştu.