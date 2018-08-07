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SETA'dan AK Parti sempozyumu

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu" düzenlenecek.

07.08.2018 - 19:17 | Güncelleme:

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyumda, 4 ciltten oluşan kitap setinin de tanıtımı yapılacak. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Türkiye’de siyaset dönüşüyor, toplumsal sosyoloji dönüşüyor ve bu siyasetin ve toplumsal sosyolojinin dönüşmesine eş zamanlı olarak da AK Parti kendi siyasetini güncelliyor" dedi. 

AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla SETA tarafından 14 Ağustos 2018 tarihinde ATO Congresium’da “Kuruluşundan Bugüne AK Parti” sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumla ilgili bilgi veren SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, sempozyumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirterek, ardından 4 farklı oturumun olacağını ifade etti. 

İlk oturumun iç siyasetle ilgili olduğunu kaydeden Miş, “Burada AK Parti’nin Türkiye’de siyaseti ve devleti dönüştürmedeki etkisinden bahsedilecek. Bu panelin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yapacak. Ardından akademisyenler bu 17 yıllık AK Parti iktidarını bu dönemdeki AK Parti’nin Türkiye siyasetine etkisini, devletin dönüşümüne etkisini çeşitli başlıklar üzerinden konuşacaklar. İkinci panel AK Parti döneminin dış politikasıyla ilgili. Bu panelin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak. Bu panelde hem uluslararası konuşmacılar var hem de Türkiye içerisinden dış politika uzmanları akademisyenler var. Üçüncü panel AK Parti’nin ekonomi politikalarıyla ilgili. Bu panelin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Burada da ekonomistler akademisyenler AK Parti’nin kalkınma, ekonomi, finans alanlarındaki politikalarını tartışacaklar. Son panel ise hukuk, toplum, kültürle ilgili bu oturumun açılış konuşmasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gerçekleştirecek. Burada Türkiye’de yargının dönüşümünden kültürel hegemonya meselesinden toplumun dönüşümünden devlet toplum siyaset ilişkisinden çeşitli başlıklar ele alınacak. 14 Ağustos’ta 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu' bir gün devam edecek ama yoğun bir program olacak” ifadelerini kullandı. 

4 ciltlik serinin tanıtımı yapılacak 

SETA tarafından "Kuruluşundan Bugüne AK Parti" başlığıyla yayınlanan 4 ciltlik serinin bu sempozyumun yapılmasına ön ayak olduğunu kaydeden Miş, şöyle konuştu: 

“Bunların ilk cildi iç siyasetle ilgili. Bu 16 yıllık dönemdeki AK Parti politikalarını bütün Türkiye’deki kimlik meselelerinden siyasetin dönüşümünden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yani bütün alanlarla ilgili farklı akademisyenlerin birçok konu başlığını ele aldıkları bir kitap. İkinci cilt dış politikayla ilgili. Üçüncü cildiyse ekonomiyle ilgili. AK Parti dönemi ekonomi, finans, kalkınma başlıkları üzerinden hem teoride hem pratikteki dönüşümü gelişmeleri ele alıyor. Son cilt ise toplum başlığını taşıyor. Burada Türkiye’nin hem kültür meselesini hem toplum meselesini hem medya meselesine çeşitli başlıklarla tartışıyor. Bu sempozyumda da aynı zamanda "Kuruluşundan Bugüne AK Parti" siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum başlığını taşıyan bu kitapların da lansmanı yapılacak.” 

“AK Parti kendi siyasetini güncelliyor" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk siyasetine katkısı konusunda ise Miş, “Hem AK Parti hem de Sayın Erdoğan Türkiye siyasetinde istisnai bir özelliğe sahipler. Erdoğan’ın siyasi liderliği, karizmatik liderliği artık sadece Türkiye’de değil dünyada da kabul görmüş bir husus. Bu açıdan baktığımız zaman Erdoğan siyasetinde bir defa sahicilik çok önemli. Bununla birlikte bütün siyasetini, siyasetinin merkezini toplumun geniş kesimlerine yönelik olarak geniş kesimleriyle birlikte toplumla birlikte Türkiye’yi de merkeze koyarak bir siyaset izlediğini görüyoruz. Bunun üzerinden de aslında hem AK Parti hem de kendi siyasetini uzun dönemdir seçimlerle birlikte toplumdan onay alarak devam ettiriyor. Siyasetteki devletteki dönüşümü de toplumla birlikte gerçekleştiriliyor. AK Parti açısından baktığımız zaman AK Parti Türkiye siyasetinde 1950’den bu yana en fazla iktidarda kalan parti. 16 yıldır iktidarda ve 24 Haziran seçimlerinde yasama yürütme seçimlerini ayrı ayrı sayarsak 14.seçimini kazandı. Bu açıdan baktığımız zaman AK Parti toplumun daha geniş kesimlerine yönelik olarak siyaset üreten aynı zamanda siyaseti dönüştüren siyaseti dönüştürürken toplumun geniş kesimlerini de siyasete dahil eden bir parti. Burada AK Parti açısından en önemli söylememiz gereken hususlardan birisi şu; Türkiye’de siyaset dönüşüyor, toplumsal sosyoloji dönüşüyor ve bu siyasetin ve toplumsal sosyolojinin dönüşmesine eş zamanlı olarak da AK Parti kendi siyasetini güncelliyor. AK Parti’nin parti siyaseti açısından da genel çerçevesini bu başlıklar üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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