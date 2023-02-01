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Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, geçtiğimiz sene Rust filminin setinde çekim sırasında eline verilen silah ile, yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins vurmuş ve hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Baldwin set kazası nedeniyle “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı.

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  • Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

    Alec Baldwin’e resmen 'Rust' filmin setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla "kasıtsız insan öldürme" suçlaması yöneltildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Santa Fe Bölge Savcılığı, Baldwin’i birçok aşırı pervasız davranış sergilemekle suçladı.
  • Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

    İHMALLER

    Suçlamaları içeren belge, aşağıdakileri de içeren en az bir düzine “ihmali" özetliyor:

    * Planlanmamış bir prova için sahte bir silah kullanmamak,

    * Silah sorumlusunun protokole aykırı olarak seti terk etmesine izin vermek

    * Silahı yalnızca silah sorumlusundan alma uygulamasından sapmak

    * Sette güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek

    * Yeterli sertifika olmadan işe alınan silah sorumlusu ile gerekli güvenlik kontrollerini yapmamak.
  • Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

    ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olan ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı. Yıldız oyuncuyla birlikte setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed’in de “kasıtsız adam öldürmek”ten suçlandığı aktarıldı.
  • Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

    Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler. 
  • Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...

    SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini belirtmişti. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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