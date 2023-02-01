İHMALLER

Suçlamaları içeren belge, aşağıdakileri de içeren en az bir düzine “ihmali" özetliyor:

* Planlanmamış bir prova için sahte bir silah kullanmamak,

* Silah sorumlusunun protokole aykırı olarak seti terk etmesine izin vermek

* Silahı yalnızca silah sorumlusundan alma uygulamasından sapmak

* Sette güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek

* Yeterli sertifika olmadan işe alınan silah sorumlusu ile gerekli güvenlik kontrollerini yapmamak.