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Sanatçı Sevcan Orhan, Konya Selçuk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bin beşyüz kişinin karşısına siyah altın yaldızlı bir sahne kıyafetiyle çıkan sanatçı performansına 'Aldırma Gönül' ile başladı.

Şarkının ardından orkestrasını durdurarak duygulu bir konuşmaya yapan Sevcan Orhan şu ifadeleri kullandı:

Biz hayatımızı müzik yaparak kazanan insanlarız. Geçmişten bugüne yaralarımıza merhem olan türkülerimizle geldim bu gece sizlerin huzuruna. Çok süslü püslü cümlelerim yok. Burada olmamın tek sebebi bu. Hepimiz üzülüyoruz, göz yaşı döküyoruz.

Vicdanı olan insanın gözyaşı dökmemesi imkansız. Tek temennim ve tek dileğim bu gözyaşları son olsun. Bize yakışan umut etmek ve ben tüm kalbimle umut ediyorum.

Kınalı yavrularını kaybeden Ana babalara sabırlar diliyor halkımıza baş sağlığı diliyorum. Allah bu halka büyük acılar yaşatmasın.

Konserinin ilk bölümünde ritmi düşük tutan Orhan, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarını sundu.

Orhan, performansının ikinci bölümünde müzikseverleri Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Ozan'ların ölümsüz eserleri ile selamladı.

"ANALAR, GELİNLER, KARDEŞLER AĞLAMASIN"

İki saat süren konserinin finalinde seyircilerden gelen yoğun istek üzerine 'Aldırma Gönül' şarkısına bis yapan Sevcan Orhan, "Bu günlerde geçecek elbet. Bu gece gönlümüzce eğlendiğimiz bir gece olmadı belki ama aynı duygularla birbirimizi kucakladık ve sarıldık birbirimize.

Bir kez daha Rabb'imden diliyorum ki, memleketimin hiç bir köşesinde, hiçbir bucağında bir kez daha evlat ateşi düşmesin ocaklara. Analar, gelinler, kardeşler ağlamasın. Kalın sağlıcakla...'' sözleriyle sahneden ayrıldı.