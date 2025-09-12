Sevda Erginci, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Saydut ile sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı.

Sevda Erginci, nişandan sadece kısa bir süre sonra Efe Saydut ile evlilik yoluna gitti ve aşklarını resmiyete döktü.

Oyuncunun sade bir nikah törenine yakın arkadaşları katıldı. Sevda Erginci, nikâhından anları sosyal medyada paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram