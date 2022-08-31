SEVERSİN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Asya’nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem’in köşesinde yazdığı ‘kanıtlarım var’ yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem’in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır...