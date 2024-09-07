Sevgilisini danışman yapmaya çalışan İtalya Kültür Bakanı istifa etti

62 yaşındaki Sangiuliano’nun Cuma kaşma istifa etmesiyle sonuçlanan süreç, sevgilisi Maria Rosaria Boccia’nın geçen ay sonunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tetiklendi.

41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Boccia, Sangiuliano’nun kendisini Kültür Bakanlığı’nda Büyük Etkinliklerden Sorumlu Danışman olarak atadığını ilan etti.

Bu atama kararı ve ilan şekli basının dikkatini çekince bakanlık Boccia’yı yalanladı. Bunun üzerine Boccia sosyal medyada yeni ifşaatlarda bulundu.

Bu ifşaatlar ve basına sızan belgeler, bakanlıkta resmi bir görevi bulunmayan Maria Rosaria Boccia’nın çok sayıda resmi etkinliğe katıldığını, hassas güvenlik bilgilerine ve kurumlar arası yazışmalara erişimi olabileceğini gösteriyordu.

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Skandal her gün ortaya çıkan yeni detaylarla gittikçe büyüyünce Bakan Sangiuliano geçen hafta içinde kamu yayıncısı Rai’nin ana haber bültenine bir söyleşi verdi. Sangiuliano burada Boccia’yı danışmanı yapmaya çalıştığını kabul etti, ancak bu atamanın çalışma arkadaşlarının tepkisi üzerine gerçekleşmediğini belirtti.

Bakan, katıldığı resmi etkinliklerde sevgilisinin masraflarının kamu bütçesinden ödenmediğini, bu masrafları şahsen kendi cebinden ödediğini de öne sürdü.

Evli olan Sangiuliano, bu ilişkisi nedeniyle eşinden özür diledi; gizli ilişkinin Ağustos başında bittiğini de söyledi.

Başbakan Giorgia Meloni’den de özür dileyen Sangiuliano, istifasını sunduğunu ancak Başbakan’ın bunu reddettiğini açıkladı.