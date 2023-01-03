Sevilen dizinin final tarihi belli oldu! 5 Ocak'ta ekranlara veda edecek!

BALKAN NİNNİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler. Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa’nın elline geçmiştir. Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler. Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar.