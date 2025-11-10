Şevval İlayda Tarhan 4. oldu!
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4'üncü oldu.
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4'üncü oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 3. gününde kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı.
Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, elemelerde 579 puan toplayarak 8'inci sıradan finale yükseldi.
25 yaşındaki milli sporcu, finalde 20 atış sonunda 200.7 puana ulaşarak 4'üncülüğü elde etti.