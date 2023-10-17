Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şevval Şahin aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu!

        Şevval Şahin aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu!

        Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, son olarak sevgilisiyle verdiği aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. İddialı pozlarıyla beğeni toplayan Şahin, son olarak sevgilisiyle çekildiği gönderilerini yayınladı.

        2

        Türkiye'nin tescilli güzellerinden Şevval Şahin, bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

        3

        Bütün bir yazı Türkiye'deki tatil beldelerinde ve İspanya'nın İbiza adasında geçiren ünlü güzel Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de Endonezya, Bali'ye gitti.

        4

        13 saatlik bir yolculuğun ardından tatilin keyfini çıkaran çift, ATV'ye binerek eğlenceli anlar yaşadı. Şevval Şahin, o anlarda çekilen pozlarını 435 bin takipçili sosyal medya hesabından yayınladı.

        5

        İşte Şevval Şahin ve sevgilisinin son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!