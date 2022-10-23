Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda

Yiğit Marcus Aral'ın ardından Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gün sevgilisiyle birikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. Baş başa alışveriş turuna çıkan çift, keyifli halleriyle dikkat çekti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şevval Şahin, bir süredir aşk yaşadığı Murat Kazancıoğlu ile birlikte önceki gün alışveriş turundaydı. Birlikte Zincirlikuyu'da objektiflere yansıyan çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Bir süre mağazaları dolaşan Şahin ile Kazancıoğlu, daha sonra bir mekanda yemek yedi.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    ROMANTİK YÜRÜYÜŞ

    Çift, geçtiğimiz haftalarda da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Emirgan'dan Kuruçeşme yönüne doğru yürüyen aşıklar, bir ara romantik anlar yaşamıştı.

    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu'na arkadan sarılarak boynunu öpmüştü.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    UTANGAÇ AŞIKLAR

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın ardından Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez objektiflere yansımıştı. El ele Bebek sokaklarında dolaşan çift, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerilmişti. Bunun üzerine birbirlerinin elini bırakan Şahin ile Kazancıoğlu, kısa süre konuştuktan sonra bir mekana yönelmişti.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    İkili, gazetecilerin, "Hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkürler" yanıtını verdikten sonra hızla oradan ayrılmıştı.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    "ÖZELİM BANA KALSIN"

    Daha sonra Etiler'de görüntülenen Şahin, ilişkisiyle alakalı sorulara, "Aşk hayatımda mutluyum ama fazla detaya girmek istemiyorum. Özelim bana kalsın" yanıtını vermişti.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL"

    Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl haziran ayında sonlandırmıştı. Aral ile ayrılık haberini Instagram'dan duyuran Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    "DEDİKODULARA FIRSAT VERMEK İSTEMİYORUM"

    Ünlü modelin açıklamasının ardından Aral da bir paylaşımda bulunmuştu. "Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum" diyen Aral, "Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" demişti. 

    Ancak ikilinin ayrılık kararı kısa sürmüştü. İlişkilerine bir şans daha tanıyan Şahin ile Aral, birkaç ay sonra birlikteliklerini yeniden sonlandırmıştı.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

    Öte yandan 2020'de Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Şevval Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.
  • Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

    "BAZI KONULARI BİLMEMEM NORMAL"

    Çıkan haberlerin ardından Şahin, şu açıklamayı yapmıştı:

    İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum.

    Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.