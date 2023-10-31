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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı kombini! Mini gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

        Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı kombini! Mini gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

        Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı eşi Meedo'dan boşanan Şeyma Subaşı, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor. Fenomen isim son olarak Cadılar Bayramı etkinliğine katıldı. Subaşı'nın tercih ettiği mini gelinliği gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:04
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        Mayıs ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, 4 ay sonra evliliğini sonlandırdı.

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        Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran fenomen isim Şeyma Subaşı, son olarak yakın arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katıldı. Etkinlikte mini bir gelinlik tercih eden Subaşı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü fenomen binlerce yorum geldi.

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        Şeyma Subaşı, kostümlü gönderilerini şu not ile yayınladı: "İlk gün party temasi ‘DÜğün ama hani öyle düğün…‘ Bende bilerek bu theme mi yapıilar diye düşünmedim değil. Ama benim kostüm tam uydu bence… Şeyma is Şeyma , yakışıyor da. Olur öyle bazen. Çok eglendim çok! Oh!"

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        Instagram hesabında 2.9 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'na sosyal medya kullanıcılarından: "Gelinlik giymelere doyamıyor", "Abla gelinliksiz yaşayamıyor musun?", "Tam senlik kostüm olmuş" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı kombini...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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