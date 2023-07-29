Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi

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KINSEY (2004) Alfred Charles Kinsey (1894 –1956) çok yönlü bir bilim insanıydı. Entomoloji ve zooloji dersleri veren bir biyologdu. Ama dünya onu daha çok seksolog olarak tanıdı. Alanında öncüydü. Indiana Üniversitesi Cinsellik Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu, ‘Kinsey Raporları’ olarak da bilinen ‘Sexual Behavior in the Human Male (1948) ve ‘Sexual Behavior in the Human Female’ (1953) kitapları çok ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı. Kinsey’in hayat hikâyesini çocukluk yıllarına kadar uzanarak anlatan filmin senaryosunu Bill Condon yazdı ve yönetti. Senaryoyu uzun bir araştırma sonucunda yazan Condon, Kinsey’in cinsellik üzerine nasıl çalışmaya başladığını, yaşadığı zorlukları ve ekibiyle birlikte tutucu kesimlerden gördüğü tepkiyi öne çıkardı. Kinsey rolünde Liam Neeson’ın oynadığı film, Laura Linney’ye yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi.

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ENİGMA (2014) (The Imitation Game) Film, II. Dünya Savaşı’nda Alman ordusunun iletişimini sağlayan efsane Enigma makinesinin şifrelerini kırmaya çalışan insanların gerçek hikâyesini anlatmıyor sadece. İşin içinde savaş, gerilim ve heyecandan daha fazlası var. En önemlisi Alan Turing var. Şifre kırmak için toplanan ekibe çağrılmayan ama “Enigma’yı alt etmenin yolunu biliyorum” diyerek gerekli mercilere başvuran ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing (Benedict Cumberbatch), yaşadığı dönemde çevresi tarafından tam olarak anlaşılamayan gerçek bir dâhi. Aslında II. Dünya Savaşı’nın erken bitmesinde büyük payı olan bir bilim insanının hikâyesini seyrediyoruz ama karşımızda bireysel başarıyı kutsayan bir film yok. Başarıya giden yolda insanlar arası sevgi bağları ve dayanışmanın altını çizen, hüzünlü bir öykü seyrediyoruz. Enigma şifrelerinin çözümü, öykünün merkezi gibi görünse de asıl mesele Turing’in yalnızlığı ve İngiltere gibi tutucu bir ülkedeki “öteki”leştirilmiş konumu. 8 dalda Oscar’a aday olmuş, Graham Moore’a uyarlama senaryo dalında ödülü kazandırmıştı.