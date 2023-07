Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi

Alfred Charles Kinsey (1894 –1956) çok yönlü bir bilim insanıydı. Entomoloji ve zooloji dersleri veren bir biyologdu. Ama dünya onu daha çok seksolog olarak tanıdı. Alanında öncüydü. Indiana Üniversitesi Cinsellik Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu, ‘Kinsey Raporları’ olarak da bilinen ‘Sexual Behavior in the Human Male (1948) ve ‘Sexual Behavior in the Human Female’ (1953) kitapları çok ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı. Kinsey’in hayat hikâyesini çocukluk yıllarına kadar uzanarak anlatan filmin senaryosunu Bill Condon yazdı ve yönetti. Senaryoyu uzun bir araştırma sonucunda yazan Condon, Kinsey’in cinsellik üzerine nasıl çalışmaya başladığını, yaşadığı zorlukları ve ekibiyle birlikte tutucu kesimlerden gördüğü tepkiyi öne çıkardı. Kinsey rolünde Liam Neeson’ın oynadığı film, Laura Linney’ye yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi.

(The Imitation Game)

HER ŞEYİN TEORİSİ (2014)

(The Theory of Everything)

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking’in eşi Jane Hawking’in “Traveling to Infinity: My Life with Stephen” adlı biyografik kitabından sinemaya uyarlanan film, Stephen (Eddie Redmayne) ve Jane’in (Felicity Jones) ilişkisine odaklanıyor. Daha ilk sohbetlerinde genç Stephen, Jane’e “Her şeyi açıklayan bir denklem” bulmak istediğini söylüyor. Jane ile flört ettiği ilk günlerde küçük belirtilerle başlayan hastalığı ise önüne bir engel olarak çıkıyor. Hawking’in kuramsal fizik alanındaki fikirlerinin gelişimini izlemek; daracık bir salonda ünlü astrofizikçi Roger'ı dinlediği anlara, kahvesine döktüğü sütün hareketlerine bakarken ya da kazağını giymeye çalışırken aklına gelen fikirlere şahit olmak keyifli. Öte yandan hastalığın seyri, Hawking’i sosyal hayattan kopartan acımasız bir “kötü adam”dan farksız. Jane’in bir aile olmak konusundaki kararlılığı ve inadı ise “her şeyi” değiştirecek kadar güçlü. Özetle “her şeyin teorisi”nin ardında sevgi olduğu, filmin de bu fikir üzerine kurulduğu aşikâr. Filmin, Eddie Redmayne’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getirdiğini hatırlatalım.