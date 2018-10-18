Dünyada sezaryen ile doğum giderek artıyor. Türkiye, sezaryen sıralamasında yüzde 53.1 ile dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta tıp dergisi Lancet'de yayınlanan bir çalışmada uzmanlar, sezaryen doğumun “endişe verici” bir hızla arttığını dile getirdiler. Sezaryen uygulamasının dünya genelinde arttığına dikkat çeken uzmanlar, sezaryen doğum oranının yüzyılın başında yüzde 12 iken, 2015 yılında yüzde 21'in üzerine çıktığını dile getirdiler.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI!

Forbes'da yayınlanan habere göre; doktorlar, birçok durumda sezaryen doğumun gereksiz olduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; doğumların yaklaşık yüzde 10 ila 15'inin komplikasyonlar nedeniyle sezaryen gerektirdiğini ancak oranın bu sayıdan daha fazla olduğunu belirtti.

Uzmanlar, sezaryen doğumun hem anne hem de bebek için hayat kurtarıcı bir prosedür olduğunu söylese de, sezaryenin birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini ve komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

Lancet'de yayınlanan liste de durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre; sezaryen sıralamasında yüzde 53.1 ile dünya dördüncüsü ve Avrupa birincisiyiz.

Listenin ilk sırasında yüzde 58.1 sezaryen doğum oranı ile Dominik Cumhuriyeti yer alıyor. Yüzde 32.9 sezaryen doğum oranı ile ise listenin en alt sırasında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

ZENGİN ÜLKELERDE AŞIRI KULLANILIYOR

Araştırma, sezaryenin bazı ülkelerde gerçekten gerekli olduğunu ancak zengin ülkelerde aşırı kullanıldığını, dünyanın pek çok yoksul bölgesinde ise kullanılmadığını tespit etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ