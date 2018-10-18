Dünyada sezaryen ile doğum giderek artıyor. Türkiye, sezaryen sıralamasında yüzde 53.1 ile dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta tıp dergisi Lancet'de yayınlanan bir çalışmada uzmanlar, sezaryen doğumun “endişe verici” bir hızla arttığını dile getirdiler. Sezaryen uygulamasının dünya genelinde arttığına dikkat çeken uzmanlar, sezaryen doğum oranının yüzyılın başında yüzde 12 iken, 2015 yılında yüzde 21'in üzerine çıktığını dile getirdiler.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI!
Forbes'da yayınlanan habere göre; doktorlar, birçok durumda sezaryen doğumun gereksiz olduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; doğumların yaklaşık yüzde 10 ila 15'inin komplikasyonlar nedeniyle sezaryen gerektirdiğini ancak oranın bu sayıdan daha fazla olduğunu belirtti.
Uzmanlar, sezaryen doğumun hem anne hem de bebek için hayat kurtarıcı bir prosedür olduğunu söylese de, sezaryenin birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini ve komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor.
Lancet'de yayınlanan liste de durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre; sezaryen sıralamasında yüzde 53.1 ile dünya dördüncüsü ve Avrupa birincisiyiz.
Listenin ilk sırasında yüzde 58.1 sezaryen doğum oranı ile Dominik Cumhuriyeti yer alıyor. Yüzde 32.9 sezaryen doğum oranı ile ise listenin en alt sırasında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.
ZENGİN ÜLKELERDE AŞIRI KULLANILIYOR
Araştırma, sezaryenin bazı ülkelerde gerçekten gerekli olduğunu ancak zengin ülkelerde aşırı kullanıldığını, dünyanın pek çok yoksul bölgesinde ise kullanılmadığını tespit etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.