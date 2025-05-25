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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'taydı

        Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'taydı

        İş Sanat'ta sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinde Eymen Mısırlı (piyano) ve Yağmur Tümer (keman) sahne aldı. Genç müzisyenlerin konserleri 28 Nisan Pazartesi saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:59
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        Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'taydı
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        Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan Eymen Mısırlı, müzik eğitimine 5 yaşında başladı. 2010 yılında doğan genç piyanist 2020 yılında Ankara’da düzenlenen 12. Türk Müziği ve Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’na kabul edilen Mısırlı, eğitimini burada sürdürüyor.

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        Sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinde sahneye çıkan diğer isim ise 2005 yılında doğan Yağmur Tümer oldu. Keman eğitimine 9 yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda İsmail Başaran ile başlayan Yağmur Tümer, 11 yaşındayken Uludağ Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile solist olarak konser verdi. Genç sanatçı, 2021 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçildi. 2023’te yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın turnelerine katılarak Cem Mansur’un şefliğinde birçok prestijli konser salonunda konser verme imkânı elde etti. Yağmur Tümer, halen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Aslı Özsoy ile eğitimine devam ediyor.

        Resitalde sahne alan Eymen Mısırlı’nın konser repertuvarında Bach, Tchaikovsky ve Chopin’in eserlerinin yanı sıra kendi bestesi “Atropos, Op. 1 No. 3” de yer aldı. Yağmur Tümer de Béla Bartók, Fritz Kreisler, Bach ve Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirdi.

        “KULİSTEN SAHNEYE: PARLAYAN YILDIZLAR” BELGESELİ

        19 Mayıs Pazartesi günü İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşan “Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeseli, Türkiye’nin gelecek vaat eden genç müzisyenlerini seyircilerle bir araya getiren ve onları uluslararası sahnelere hazırlayan bu uzun soluklu projenin hikâyesini anlatıyor.

        Parlayan Yıldızlar konserlerinin 20 yılı aşkın sürede Türkiye’nin sanat dünyasına kattığı değeri gözler önüne seren belgeselde, projenin mimarlarından dinleyeceğimiz anekdotların yanı sıra, geçmiş sezonların ve son sezonun Parlayan Yıldızları’nın deneyimleri de yer alıyor. Genç müzisyenlerin sahne performanslarıyla renklenen bu özel yapımı 19 Mayıs Pazartesi günü İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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