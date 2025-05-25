Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'taydı

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan Eymen Mısırlı, müzik eğitimine 5 yaşında başladı. 2010 yılında doğan genç piyanist 2020 yılında Ankara’da düzenlenen 12. Türk Müziği ve Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’na kabul edilen Mısırlı, eğitimini burada sürdürüyor.

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Sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinde sahneye çıkan diğer isim ise 2005 yılında doğan Yağmur Tümer oldu. Keman eğitimine 9 yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda İsmail Başaran ile başlayan Yağmur Tümer, 11 yaşındayken Uludağ Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile solist olarak konser verdi. Genç sanatçı, 2021 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçildi. 2023’te yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın turnelerine katılarak Cem Mansur’un şefliğinde birçok prestijli konser salonunda konser verme imkânı elde etti. Yağmur Tümer, halen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Aslı Özsoy ile eğitimine devam ediyor.