Shaanxi Chanba - Dalian Aerbin rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shaanxi Chanba, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Dalian Aerbin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Shaanxi Chanba 16 puanla 10. sırada, Dalian Aerbin 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Shaanxi Chanba, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Aerbin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 213 kodlu maçı oynayanlar; Shaanxi Chanba galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dalian Aerbin galibiyet oranı 0.00.

Shaanxi Chanba son haftadaki Hangzhou Lucheng müsabasında 2-1 kazandı.

Dalian Aerbin, Baoding Yingli Yitong karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Dalian Aerbin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Dalian Aerbin, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ