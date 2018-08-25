Shakhter-Volga-Olimpiets - Avangard Kursk maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Shakhter-Volga-Olimpiets, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Avangard Kursk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 15 puanlı Shakhter-Volga-Olimpiets 3. sırada bulunuyor, Avangard Kursk 10 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Shakhter-Volga-Olimpiets, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avangard Kursk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 587 kodlu maçı oynayanlar; Shakhter-Volga-Olimpiets galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Avangard Kursk galibiyet oranı 3.75.

Shakhter-Volga-Olimpiets son haftadaki Shinnik müsabasında 1-2 kazandı.

Avangard Kursk ise Baltika Kaliningrad maçında 1-0 yenildi.

Shakhter-Volga-Olimpiets, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shakhter-Volga-Olimpiets, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Avangard Kursk, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avangard Kursk 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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