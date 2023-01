Shakira-Pique arasında cadı krizi

GÖNDERMELİ ŞARKI

Shakira, olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Gerard Pique için göndermeli bir şarkı yapmıştı. 'Out of Your League' (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını almıştı.