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Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulaması sayesinde aldatıldığını anladı!

Bir süredir dünya gündeminde konuşulan konulardan biri olan Gerar Pique'nin Shakira'yı aldatmasından sonra. Ünlü model Wanessa Moura'da aldatıldığını duyurdu. Fenomen isim aynı Shakira'nın çilekli reçelden şüphelenmesi gibi yemek uygulamasıyla aldatıldığını öğrendi.

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  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Geçtiğimiz günlerde Shakira, eşi Pique'nin kendisini aldattığını dolaptaki çilekli reçeli görerek anladığını ve eşinin asla bunu yemeyeceğini bildiği için şüphelenerek konuyu irdelediğini söylemişti.
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Benzer bir hikâyeyi de Wanessa Moura yaşadı. Ünlü model, yemek siparişi uygulaması sayesinde aldatıldığından şüphelendi ve kamera görüntülerini buldu.
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Vegan olan model Wanessa Moura, sevgilisinin telefonunda yeni bir sipariş planlarken geçmiş siparişlerde vegan olmayan bir restorandan bir yemek buldu.
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Bu durum karşısında şüphelenen Wanessa, olayı aydınlatmaya karar verdi ve araştırmalara başladı. 
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Moura, “Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım; siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı” dedi. 
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Ünlü model siparişlerin tarihlerine baktı ve o tarihlerde hem kendisinin hem de sevgilisinin ayrı seyahatlerde olduğunu belirledi.
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Yemek siparişinin olduğu gün sevgilisinin başka şehirde olduğunu bile Wanessa, sipariş adresindeki yerin kamera görüntülerine baktırmaya karar verdi.
  • Shakira ile aynı kaderi yaşadı! Ünlü model yemek uygulamasından aldatıldığını anladı!

    Güzel model “Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu" dedi. Çiftin ilişkisi sonlandı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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