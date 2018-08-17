Shanxi Jiayi - Meizhou Kejia maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shanxi Jiayi, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Meizhou Kejia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 19 puanlı Shanxi Jiayi 14. sırada bulunuyor, Meizhou Kejia 33 puana sahip ve 3. sırada. Shanxi Jiayi son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Meizhou Kejia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanxi Jiayi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Meizhou Kejia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shanxi Jiayi önceki hafta Hubei Huakaier mücadelesinde 1-4 kazandı.

Meizhou Kejia ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Shanxi Jiayi, 10 gol attı ve 13 gol yedi.

Meizhou Kejia, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Meizhou Kejia 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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