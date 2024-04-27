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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sheffield United, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu - Futbol Haberleri

        Sheffield United, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

        İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'a 5-1 yenilen Sheffield United, küme düşen ilk takım oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:24 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:24
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        Premier Lig'den düşen ilk takım belli oldu
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        Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United'ı ağırlayan Newcastle United, Alexander Isak'ın 26 ve 61 (penaltıdan), Bruno Guimaraes'in 54, Ben Osborn'un kendi kalesine 65 ve Callum Wilson'ın 72. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin golü, 5. dakikada Anel Ahmedhodzic'ten geldi.

        Bu sonuçla 53 puana çıkan Newcastle United, 7. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan 16 puanlı Sheffield United'ın bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

        Günün öne çıkan diğer maçında ise Manchester United, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 5. kez puan kaybetti.

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