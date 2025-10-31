Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı: "Sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz”

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ve Shell & Turcas, Türkiye’de perakende ve mobilite dünyalarını buluşturan yeni bir iş birliğine imza attı. Shell’in yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez akaryakıt istasyonu dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café olarak hizmet vermeye başladı.

YOLCULUK VE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

81 ilde 1.200 istasyonuyla her gün 1 milyondan fazla misafiri ağırlayan Shell & Turcas, Türkiye’nin mobilite alanındaki markalarından biri. Shell Select marketleri ve deli2go ürünleriyle perakende deneyimi sunan marka, 2024 yılı içinde 18 milyon bardak kahve, 7 milyon sandviç ile toplamda 25 milyon deli2go ürün satışı gerçekleştirdi.

Yeme içme sektöründe ve organize gıda perakende alanında öncü yatırımlar yapan CarrefourSA, 2017 yılında Lezzet Arası restoranıyla başladığı yolculuğunu bugün 6 ilde 16 restoranla sürdürüyor. Lezzet Arası restoranlarında her gün 9 bin, aylık 270 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, dünya mutfağından vegan seçeneklere kadar 60 farklı yemek çeşidini müşterilerine sunuyor. CarrefourSA ise sağlıklı kurutulmuş meyve, çikolata çeşitleri, protein bar ve meyve pestili gibi 55’i aşkın ürün çeşidine ulaşan Bonheur markası ile artık seçili Shell & Turcas istasyonlarında tüketicilerle buluşuyor. Böylece, Türkiye’de ilk kez perakende ve akaryakıt sektörleri bu ölçekte buluşarak müşteri deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

"SADECE YAKIT DEĞİL, KALİTELİ BİR YAŞAM DENEYİMİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ" Açılış töreninde konuşan Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu iş birliği, bizim için büyüme adımının yanı sıra misafirlerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Shell & Turcas olarak müşterilerimize sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimizin hayatının her anında, onlara en iyi ve en kaliteli deneyimi sunarak 'Hep İleride' olma vizyonumuzu güçlendirmek. Yıllardır istasyonlarımızda severek tükettikleri, kalitesine güvendikleri deli2go lezzetlerini ilk kez istasyon dışında cafe formatında satışa sunuyoruz. Bu yaptığımız stratejik iş birliği deli2go markamız için kilometre taşı değerinde. Bunu da Türkiye'nin en güçlü ve öncü perakende markalarından olan CarrefourSA çatısı altında sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz." "CarrefourSA olarak amacımız, müşterilerimizin hayatına yalnızca kaliteli ürünlerle değil, değerli deneyimlerle dokunmak" diyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: