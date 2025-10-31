Habertürk
        Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı: "Sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz"

        Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı: "Sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz”

        CarrefourSA ve Shell & Turcas, müşteri deneyiminde yeni bir dönemi başlatan stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle birlikte Shell & Turcas'ın yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez akaryakıt istasyonları dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café formatında hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda CarrefourSA'nın Bonheur markalı ürünleri de artık seçili Shell Select marketlerde müşterilerle buluşuyor. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Bu iş birliği, bizim için büyüme adımının yanı sıra misafirlerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Shell & Turcas olarak müşterilerimize sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimizin hayatının her anında, onlara en iyi ve en kaliteli deneyimi sunarak 'Hep İleride' olma vizyonumuzu güçlendirmek" dedi

        Giriş: 31.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:48
        "Sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz"
        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ve Shell & Turcas, Türkiye’de perakende ve mobilite dünyalarını buluşturan yeni bir iş birliğine imza attı. Shell’in yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez akaryakıt istasyonu dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café olarak hizmet vermeye başladı.

        YOLCULUK VE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

        81 ilde 1.200 istasyonuyla her gün 1 milyondan fazla misafiri ağırlayan Shell & Turcas, Türkiye’nin mobilite alanındaki markalarından biri. Shell Select marketleri ve deli2go ürünleriyle perakende deneyimi sunan marka, 2024 yılı içinde 18 milyon bardak kahve, 7 milyon sandviç ile toplamda 25 milyon deli2go ürün satışı gerçekleştirdi.

        Yeme içme sektöründe ve organize gıda perakende alanında öncü yatırımlar yapan CarrefourSA, 2017 yılında Lezzet Arası restoranıyla başladığı yolculuğunu bugün 6 ilde 16 restoranla sürdürüyor. Lezzet Arası restoranlarında her gün 9 bin, aylık 270 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, dünya mutfağından vegan seçeneklere kadar 60 farklı yemek çeşidini müşterilerine sunuyor. CarrefourSA ise sağlıklı kurutulmuş meyve, çikolata çeşitleri, protein bar ve meyve pestili gibi 55’i aşkın ürün çeşidine ulaşan Bonheur markası ile artık seçili Shell & Turcas istasyonlarında tüketicilerle buluşuyor. Böylece, Türkiye’de ilk kez perakende ve akaryakıt sektörleri bu ölçekte buluşarak müşteri deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

        "SADECE YAKIT DEĞİL, KALİTELİ BİR YAŞAM DENEYİMİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Açılış töreninde konuşan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Bu iş birliği, bizim için büyüme adımının yanı sıra misafirlerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Shell & Turcas olarak müşterilerimize sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimizin hayatının her anında, onlara en iyi ve en kaliteli deneyimi sunarak ‘Hep İleride’ olma vizyonumuzu güçlendirmek. Yıllardır istasyonlarımızda severek tükettikleri, kalitesine güvendikleri deli2go lezzetlerini ilk kez istasyon dışında cafe formatında satışa sunuyoruz. Bu yaptığımız stratejik iş birliği deli2go markamız için kilometre taşı değerinde. Bunu da Türkiye’nin en güçlü ve öncü perakende markalarından olan CarrefourSA çatısı altında sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

        “CarrefourSA olarak amacımız, müşterilerimizin hayatına yalnızca kaliteli ürünlerle değil, değerli deneyimlerle dokunmak” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

        “CarrefourSA olarak 74 ilde 1.250’den fazla mağazamız ve 15 bin çalışanımızla 32 yıldır ‘Ne Lazımsa CarrefourSA’ diyerek doğru ürünü, doğru fiyata güven ve kaliteyle müşterilerimize sunuyoruz. 2017 yılında ‘Market fiyatına gastronomi deneyimi’ sunmak için yola çıktığımız Lezzet Arası restoranımız ise bu vizyonun bir yansıması. Marketten seçilen ürünün anında pişirilip sofraya geldiği bu konseptte, her ay yüzbinlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Şimdi ise Shell & Turcas gibi güçlü bir markayla yaptığımız iş birliğiyle, bu deneyimi marketlerin dışına taşıyor, lezzeti yollara yayıyoruz. Şu anda 12 Shell & Turcas istasyonunda Bonheur markalı meyve pestili, protein bar, çikolata çeşitleri gibi atıştırmalıklarla müşterilerimizi karşılamaya başladık. deli2go Corner Café’nin özgün lezzetleri de CarrefourSA Maltepe Park’ta müşterilerimizle buluşacak. CarrefourSA olarak, her alanda yaşamı kolaylaştıran, keyif ve kaliteyi buluşturan yeni deneyimler yaratmaya devam edeceğiz.

