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NBC'de yayınlanan ve Türkiye'de de yedi sezon boyunda yoğun bir hayran kitlesine sahip olan 'Will & Grace' dizisinde 'temizlikçi Rosairo Salazar'la şöhrete kavuşan oyuncu Shelley Morrison, hayatını kaybetti.

Morrison'ın menajeri Lori Dewaal, oyuncunun kalp yetmezliğinden dolayı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

1999-2006 yılları arasında yayınlanan Will & Grace dizisinde sadece 69. bölümde oynamak için anlaşan ancak canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, bir süre sonra sabit rol üstlenmişti.

"NE BÜYÜK BİR KAYIP"

Dizide 'Grace' karakterini canlandıran oyuncu Debra Messin, Instagram'da, "Ne büyük bir kayıp, sevgili 'Rosario'miz vefat etti. Shelley'in on yıllar süren bir kariyeri vardı, ama o her zaman bizim sevgili 'Rosie'miz olacak." diyerek taziye dileklerini iletti.

"KENDİ KENDİNE VAROLABİLEN BİR BİREYDİ"

Morrison’ın ölmeden önce, “Rosario en sevdiğim karakterlerden biri. O bana kendi annemi hatırlatıyor ki kendisi hayvanları ve çocukları çok severdi ama ahmaklara tahammül edemezdi. Bu karakter çok önemliydi çünkü yaşlı, Hispanik, zeki ve kendi kendine varolabilen bir bireydi” açıklamasını yapmıştı.