Shenzhen Phoenix - Guizhou Toro maçı heyecanı

Shenzhen Phoenix ve Guizhou Toro, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Shenzhen Phoenix 17 puanla 8. sırada, Guizhou Toro 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 364 kodlu maçı oynayanlar; Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Guizhou Toro galibiyet oranı 0.00.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-2 kazandı.

Guizhou Toro, Yanbian karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shenzhen Phoenix, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Guizhou Toro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guizhou Toro, 8 gol atarken 17 gol yedi.

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