Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç ve Vartolu'nun büyük yüzleşmesi ekranlara damga vurdu

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Yamaç’ın sonunda intikamını aldığı Yücel’i öldürdüğü final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi

Çukur
HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde haftalardır beklenen Yamaç-Vartolu yüzleşmesi gerçekleşti. İki kardeşin sürpriz bir yolculuğa çıktığı bölümde yaşadıkları duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkilerken Yamaç, Vartolu’nun desteğiyle yarım kalan intikam planına devam etti.

Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecekti. Mahsun’dan yerini öğrendiği Yücel’in karşısına çıkan Yamaç, onu öldürdü. Aksiyon ve duygu yüklü anların bir arada olduğu bölümün finalinde Yücel’in ölümü izleyenleri şoke etti.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.13 izlenme oranı (rating),18.61 izlenme payı (share),AB’de 7.46 izlenme oranı (rating),16.69 izlenme payı (share),Total’de ise 9.27 izlenme oranı (rating),19.45 izlenme payı (share) elde etti. #büyükyüzleşme etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 55 dakika dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Yamaç’ın intikamı;

 

YAMAÇ VE VARTOLU’NUN SÜRPRİZLERLE DOLU YOLCULUĞU!

Babasının katilini öğrenen Vartolu, aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç’ın karşısına çıktı. Büyük bir çıkmaza giren Vartolu’nun Yamaç’tan hesap sorduğu dakikalar izleyenleri ekran başına kilitledi. Vartolu, başından geçenleri anlatmakta zorlanan Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkardı.

Çukur’da planını devreye sokmak için de Medet’ten yardım istedi. Vartolu Yamaç’a, Mahsun’un da işin içinde olduğunu ve Çağatay ile ağabeylerinin onun öldüğünü bildiklerini söyledi. Bu sırada işini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ile ilgili şüpheleri artınca, Mahsun’u annesiyle tehdit edip, Yamaç’ın ölmediğini öğrendi.

 

YAMAÇ SONUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ!

Yamaç’ı, Erbaa’ya götüren Vartolu, kardeşinin gerçeklerle yüzleşmesi için çabaladı. Yamaç’ın sonunda kendine bile itiraf etmekten korktuğu gerçeklerle yüzleştiği bölümde Vartolu buna sebep olanların cezasını kesmek istedi.

Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşerek Çukur’a geri döndü. Mahsun’un annesiyle tehdit edildiğini anlayan Vartolu ve Yamaç, Mahsun ve annesine yardım etti.

“Ben babamızı öldürdüm!”

 

Yamaç ve Vartolu, Mahsun’u kurtarıyor;

 

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo'nun 4. bölüm tanıtımları yayınlandı: Ramo, Ceyhan'la karşı karşıya!
TELEVİZYONRamo, Ceyhan'la karşı karşıya!
3 Şubat reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birindi oldu? Dizi reytingleri
TELEVİZYON3 Şubat reyting sonuçları
Zalim İstanbul 29. son bölüm: Cemre kaçırıldı! Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONCemre kaçırıldı!
"Çukur"un 3. sezon 19. bölüm tanıtımları yayınlandı: Vartolu, Yamaç'tan hesap soracak!
TELEVİZYONVartolu, Yamaç'tan hesap soracak!
Güldür Güldür Show perşembe akşamı sizlerle!
TELEVİZYONGüldür Güldür Show perşembe akşamı sizlerle!
Cemal Can Canseven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven hakkında
TELEVİZYONCemal Can Canseven kimdir?
Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz hakkında
TELEVİZYONYasin Obuz kimdir?
Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Şubat! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta puan durumu 3 Şubat 2020
Yayın akışı 3 Şubat 2020 Pazartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 3 Şubat Pazartesi
Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı: Yıldız, Halit ve Leyla'yı rezil ediyor! Yasak Elma 67. son bölüm
TELEVİZYONYıldız, Halit ve Leyla'yı rezil ediyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X