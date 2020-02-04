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Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde haftalardır beklenen Yamaç-Vartolu yüzleşmesi gerçekleşti. İki kardeşin sürpriz bir yolculuğa çıktığı bölümde yaşadıkları duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkilerken Yamaç, Vartolu’nun desteğiyle yarım kalan intikam planına devam etti.

Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecekti. Mahsun’dan yerini öğrendiği Yücel’in karşısına çıkan Yamaç, onu öldürdü. Aksiyon ve duygu yüklü anların bir arada olduğu bölümün finalinde Yücel’in ölümü izleyenleri şoke etti.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.13 izlenme oranı (rating),18.61 izlenme payı (share),AB’de 7.46 izlenme oranı (rating),16.69 izlenme payı (share),Total’de ise 9.27 izlenme oranı (rating),19.45 izlenme payı (share) elde etti. #büyükyüzleşme etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 55 dakika dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Yamaç’ın intikamı;

YAMAÇ VE VARTOLU’NUN SÜRPRİZLERLE DOLU YOLCULUĞU!

Babasının katilini öğrenen Vartolu, aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç’ın karşısına çıktı. Büyük bir çıkmaza giren Vartolu’nun Yamaç’tan hesap sorduğu dakikalar izleyenleri ekran başına kilitledi. Vartolu, başından geçenleri anlatmakta zorlanan Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkardı.

Çukur’da planını devreye sokmak için de Medet’ten yardım istedi. Vartolu Yamaç’a, Mahsun’un da işin içinde olduğunu ve Çağatay ile ağabeylerinin onun öldüğünü bildiklerini söyledi. Bu sırada işini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ile ilgili şüpheleri artınca, Mahsun’u annesiyle tehdit edip, Yamaç’ın ölmediğini öğrendi.

YAMAÇ SONUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ!

Yamaç’ı, Erbaa’ya götüren Vartolu, kardeşinin gerçeklerle yüzleşmesi için çabaladı. Yamaç’ın sonunda kendine bile itiraf etmekten korktuğu gerçeklerle yüzleştiği bölümde Vartolu buna sebep olanların cezasını kesmek istedi.

Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşerek Çukur’a geri döndü. Mahsun’un annesiyle tehdit edildiğini anlayan Vartolu ve Yamaç, Mahsun ve annesine yardım etti.

“Ben babamızı öldürdüm!”

Yamaç ve Vartolu, Mahsun’u kurtarıyor;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!