8 Şurada Paylaş!









Mehmet Özgür

'Kara’nın kadrosuna dahil olma sürecinizden bahseder misiniz? Senaryoyu ilkokuduğunuzda neler düşündünüz?

Bennu Yıldırımlar... Most Yapım daha önce de keyifle çalıştığım bir yapım şirketiydi. Bu tercihimde önemli bir kriter oldu. Rol bu zamana kadar canlandırmadığım bir roldü ve diğer oyuncu arkadaşlarım zevkle karşılıklı oynayacağıma inandığım kişilerdi. Hepsi bir araya gelince, enerjik ve de başarılı bir yönetmenle de tanışınca 'Kara' kadrosuna dâhil oldum.

Tülin Özen... Çok sevdiğim ve yıllardır beraber çalışma fırsatı aradığım bir yapım şirketinden geldi bu teklif ve bu hikâyeyi daha önce yapıma bir gidişimde dinlemiştim de biraz. Dolayısıyla benim için zaten çok pozitif bir yerden başladı hikaye. Teklif geldiğinde ve rolümü öğrendiğimde de bir kez daha heyecanlandım. Benden sonra eklenen her oyuncu ve her isim benim için hediye gibiydi diyebilirim.

Mehmet Özgür... Ben ekibe biraz geç katıldım ama hazırlanmak için yeterince vaktim oldu. Ekiple bir araya gelip yaptığımız sohbetler, yönetmenimiz Ender ile rol üzerine konuşmalarımız hazırlık sürecimin en verimli olduğu anlar oldu. Bu hikâye aslında hepimizin çevresinde şahit olduğumuz ama farkındalık yaşamaktan kaçtığımız hikâyelerden biri, hayatlarımızı çalan insanların bize neler yapabileceklerinin sınırsızlığını anlatıyor.

Yıldıray Şahinler... Hem öykünün çok katmanlı örgüsü hem de karakterlerin iyi - kötüden ibaret olmayan derinlikli ve şaşırtıcı yapısı beni ilk çeken şeydi. Diyaloglar hem samimi hem yoğun. Çağımızın hastalıklarından biri ‘sığlık’ bence. Burada ana karakterler hem delikanlı hem derin. Bunu bir televizyon dizisinde başarmak kolay değil.

İlker Kızmaz... 'Kara’nın çekimleri başladığında başka bir dizide konuk oyuncu olarak çalışıyordum. Zaten Ender Mıhlar’ın çekeceğini öğrendiğim anda benim için kabul süreci çoktan aşılmış oldu. Senaryoyu ve Baykal’ı çok sevmem de kabul etmem yolunda tüm engelleri kaldırdı ve el sıkıştık.

Furkan Kalabalık... Her şey çok hızlı gelişti aslında. Görüşmelere başladığımızda duygusa olarak Sedat’a yakın yerlerde dolanıyordum. Enerjim hissedilmiş ve eşleşmiş olacak ki, ekiple organik bir birleşmemiz oldu. Senaryodaki dokunun ve akışın samimiyetinden ve aslında hiç de bizlere yabancı olmaması hissiyatından, kısa sürede beni içine çekti.