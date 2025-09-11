Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın ilk bölümü ile bu akşam ekranlarda! Veliaht 1. bölüm canlı izleme ekranı
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaşırken; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Yeni dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler, Show TV üzerinden diziyi anlık olarak izleyebilir. İşte, Veliaht dizisi detayları ve Show TV canlı yayın izleme linki...
Veliaht dizisi 11 Eylül Perşembe bugün ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht’ın ilk bölümü Show TV web sitesi üzerinden canlı ve anlık olarak aktarılacak. İşte, Veliaht dizisi konusu ile oyuncu kadrosu ile Show TV canlı yayın izleme ekranı...
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir.
Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar.
Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
VELİAHT İLK BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulacak yeni dizisi ‘Veliaht’ın çekimleri son sürat devam ediyor. FARO ve Gold Film ortaklığında, 11 Eylül Perşembe akşamı Show TV’de ilk bölümü yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı ve anlık olarak izleyebilirsiniz.
VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer
Yapım şirketi: FARO
Yapımcı: Yamaç Okur