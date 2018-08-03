Shrewsbury Town - Bradford City maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shrewsbury Town, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bradford City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Shrewsbury Town son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bradford City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; Shrewsbury Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Bradford City galibiyet oranı 2.70. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Shrewsbury Town son haftadaki Milton Keynes Dons müsabasında 0-1 yenildi.

Bradford City, Scunthorpe United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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