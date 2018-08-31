Shrewsbury Town - Bristol Rovers maçı heyecanı

Shrewsbury Town ve Bristol Rovers, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 2 puanlı Shrewsbury Town 23. sırada bulunuyor, Bristol Rovers 3 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Shrewsbury Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bristol Rovers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 382 kodlu maçı oynayanlar; Shrewsbury Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Bristol Rovers galibiyet oranı 2.70. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Shrewsbury Town önceki hafta Bury mücadelesinde 1-0 yenildi.

Bristol Rovers ise AFC Wimbledon karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shrewsbury Town, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Bristol Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bristol Rovers, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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