Shrewsbury Town - Southend United maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Shrewsbury Town ile Southend United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Shrewsbury Town 4 puanla 22. sırada, Southend United 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Shrewsbury Town son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Southend United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 379 kodlu maçı oynayanlar; Shrewsbury Town galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Southend United galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shrewsbury Town önceki hafta Bury mücadelesinde 1-0 yenildi.

Southend United, Milton Keynes Dons karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shrewsbury Town, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Southend United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Southend United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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