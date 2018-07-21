Sibir Novosibirsk - Shinnik sahaya çıkıyor

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Sibir Novosibirsk, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Shinnik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Sibir Novosibirsk 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Shinnik 3 puanda ve 5. sırada. Sibir Novosibirsk son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shinnik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 356. İddaa'da Sibir Novosibirsk kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Shinnik kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sibir Novosibirsk önceki hafta Spartak Moscow II mücadelesinde 2-1 yenildi.

Shinnik ise Zenit St. Petersburg II karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Shinnik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shinnik, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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