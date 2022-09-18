Sıcak havada mont yakalattı 0:00 / 0:00

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Trabzon'da, genç bir kadının dükkanını kurşunlayan şüpheli güvenlik kameralarına takıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde 13 Eylül 2022 günü N.Y. adlı kadının iş yeri 2 kişi tarafından kurşunladı. 4 kurşunun isabet ettiği dükkan sahibi genç kadının şikâyeti üzerine saldırganların peşine düşen cinayet masası ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda genç kadının üvey babası ile saldırganlardan birinin babasının alacak verecek yüzünden husumetli olduğu ortaya çıktı.

Kameralarda saldırganı teşhis ettiren polis, M.Ö. adlı kişiyi evinde gözaltına aldı. Evde 7 kök Hint keneviri bulan polis, olay günü sıcak havada kamufle olmak için giyilen montu da buldu.

Polis, diğer şüpheli T.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.